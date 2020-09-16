Тина Кароль, Светлана Лобода, Настя Каменских и другие звезды показали, как выглядят в черном
На первом фото позировала Тина Кароль. Певица была в шикарном черном платье, которое было в пол. Звезда собрала волосы в узел, а сама развернулась спиной к камере и немного выгнулась. Образ артистка дополнила черными туфлями. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором фото уже была Светлана Лобода. Красотка стояла в черном мини-платье и отвернулась от объектива камеры. Образ звезда дополнила розовым цветком, который был прикреплен к талии.
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Тройку закрывает Настя Каменских. Звезда была в черном купальнике, позируя на краю яхты или пирса. Волосы у красотки были распущены, а сама певица подняла руки вверх, наслаждаясь отдыхом.
На четвертом месте Оля Полякова. Звезда показалась в закрытом купальнике, но с открытым животом. Красотка соблазнительно выгнулась и потянула руки к небу. Образ певица дополнила стильными очками, а волосы оставила распущенными.
Закрывает пятерку Ани Лорак. Звезда стояла в длинном черном платье и босоножках. Наряд эффектно подчеркнул идеальные формы красавицы. Певица собрала волосы в хвост, а взгляд отвела от объектива камеры. Фото вышло эффектным и довольно нежным.
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