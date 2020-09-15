Украинская певица Тина Кароль продолжает поражать своими нарядами на концертах и в роли ведущей "Танців з зірками"

За прошедшие пару лет карьера знаменитости начала идти вверх. Сейчас Тина Кароль является неизменным тренером шоу «Голос країни», выпустила несколько клипов и массу новых песен, также считается постоянной телеведущей танцевального шоу «Танцы со звездами» и активно принимает участие в самых неожиданных проектах.

Тысячи поклонников считают ее настоящей иконой стиля, ведь певица предпочитает не откровенные и яркие наряды, а элегантные и стильные. Представляем вашему вниманию топ лучших образов Тины за последнее время.

Если же в повседневной жизни Тина предпочитает женственные и простые, непримечательные наряды, то на сцене артистка иногда экспериментирует с экстравагантными образами.

В ее гардеробе есть и украинские бренды: Bevza, theCoat by Katya Silchenko, Flow The Label и Elenareva. На концертах и светстких мероприятиях Тина неизменно блистает во все возможных платьях.

На странице светской жизни по этому поводу даже устроили целое обсуждение:

«Певица Тина Кароль - одна из найстильниших женщин ук шоу-бизнеса. В своих образах звезда транслирует нежность и сдержанность. Но иногда Тина позволяет себе добавить перчинки. Как вам такая Тина Кароль? 👇», - сказано в сообщении.

Вот как реагировали фанаты:

«Так где же перчинка? Перчинка это легкий привкус, чтобы приятно было. А тут ... Настоящий перець.🤣😂😅», «Может хватит уже пеньюары одевать? Надо больше таких платьев, как на танцах», «Мне очень нравится Тина Кароль. Она хорошая певица и красивая женщина, но мне не нравится её стиль в последнее года. Выглядит вульгарно», «Она в любом образе выглядит как королева 🔥🔥❤️», «Сколько денег и всегда в ночнушке, это так забавно. Но очень круто все равно, она стильная и сдержанная», «Наша королева, вот где пожар❤️😍».

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