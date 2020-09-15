Украинская певица Тина Кароль сразила неожиданным образом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу в Инстаграм одного из фан-клубов исполнительницы.

Так, сообщается, что певица пригласила в гости известную телеведущую Екатерину Осадчую и показала ей свой сад, огород, а также похвасталась, как долго умеет прыгать.

Кроме того, Тина презентовала под открытым небом своё новое музыкальное видео.

"Класс❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏 Мама и дочька Ждем", – пишут фанаты звезды.

А программа "Светская жизнь" уточнила на своей странице в Instagram, что эксклюзивное интервью с Тиной Кароль по случаю 15-летия сольной карьеры и выхода нового альбома певицы можно будет посмотреть уже в эту субботу, 19 сентября в 23.10.

"Наша Куколка❤️ 😻😻😻😻😻 Чекаємо❤️🙌 Так, звичайно чекаємо!) 🤩👍🏻👏🏻", – отреагировали на этот анонс многочисленные поклонники Кароль.

Politeka писала, что украинская певица Тина Кароль сразила пикантным образом. На кадрах видно, как знаменитость готовят к прямому эфиру. Так, одна из помощниц звезды приподнимает платье Тины, чтобы та ни за что не зацепилась.

На певице черное откровеное платье с очень глубоким декольте. Грудь едва удерживается в наряде, причем, заметно, что под платьем певицы нет нижнего белья. Звезда сосредоточенно идет сначала по коридуру, затем – спускается в зал по лестнице.

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