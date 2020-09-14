Популярная украинская певица Тина Кароль примерила роскошное платье и заинтриговала поклонников кадрами своего нового клипа
В ближайшее время звезда представит новый клип на песню «Найти своих». Как сообщает Politeka.net, Кароль поделилась его коротким тизером в своем Инстаграм.
На опубликованных кадров Кароль предстает в одном из образов, который можно будет увидеть на ней в клипе. Звезда одета в элегантное бежевое платье в обтяжку с глубоким декольте, которое выгодно подчеркивает ее фигуру. Дополняют образ высокие перчатки с роскошной блестящей вышивкой.
На кадрах можно увидеть, как певица увлеченно снимает что-то на камеру. Также на одном из фрагментов Кароль лежит на полу, а на другом атакует неизвестного мужчину. Судя по этим кадрам, поклонники могут надеяться на то, что в клипе Тина проявит свою ранее неизвестную «дикую» сторону.
Новая любовница экс-мужа Ани Лорак блеснула фигурой в тесных джинсах: "Молодая Каролина!"
Округлившаяся Меган Маркл заткнула за пояс Кейт Миддлтон: детали эффектного возвращения
Гривна сорвалась в пропасть, НБУ добил новым курсом доллара и евро: к чему готовиться
Больная раком Заворотнюк неожиданно прервала молчание и заговорила о дочери: «Самый ценный подарок»
Поклонники звезды активно комментируют ее пост.
«что за разгром отеля-ресторана от Кароль?», «Господи, как дожить...только у Ти могут быть такие шедевры», «теперь я хочу увидеть Тину в боевике», «Больше похоже на триллер. Ждём-с», «Это рай для ушей, глаз и моего сердечка», «Тине пора в Голливуд», «И страшно и безумно интригующе как дождаться 18?», «Тинаааа, убила как того мужика топором», «Я вижу опасность и это прекрасно», - пишут люди.
Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте.
Как сообщала Politeka, беспомощная Кароль без лифчика разгневала украинцев: "Тиночка, спрячь свои прыщики".
Также Politeka писала, что Тина Кароль в наряде искусительницы соблазнила размерами, украинцы оценили: «Эмоции зашкаливают!».