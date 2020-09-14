Популярная украинская певица Тина Кароль примерила роскошное платье и заинтриговала поклонников кадрами своего нового клипа

В ближайшее время звезда представит новый клип на песню «Найти своих». Как сообщает Politeka.net, Кароль поделилась его коротким тизером в своем Инстаграм.

На опубликованных кадров Кароль предстает в одном из образов, который можно будет увидеть на ней в клипе. Звезда одета в элегантное бежевое платье в обтяжку с глубоким декольте, которое выгодно подчеркивает ее фигуру. Дополняют образ высокие перчатки с роскошной блестящей вышивкой.

На кадрах можно увидеть, как певица увлеченно снимает что-то на камеру. Также на одном из фрагментов Кароль лежит на полу, а на другом атакует неизвестного мужчину. Судя по этим кадрам, поклонники могут надеяться на то, что в клипе Тина проявит свою ранее неизвестную «дикую» сторону.

Поклонники звезды активно комментируют ее пост.

«что за разгром отеля-ресторана от Кароль?», «Господи, как дожить...только у Ти могут быть такие шедевры», «теперь я хочу увидеть Тину в боевике», «Больше похоже на триллер. Ждём-с», «Это рай для ушей, глаз и моего сердечка», «Тине пора в Голливуд», «И страшно и безумно интригующе как дождаться 18?», «Тинаааа, убила как того мужика топором», «Я вижу опасность и это прекрасно», - пишут люди.

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте.

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