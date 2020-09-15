Знаменита російська виконавиця і дружина співака Валерія Меладзе, Альбіна Джанабаєва, розповіла про відпочинок на морі

Зірка активно веде сторінку в Instagram, з'являючись в різних образах, передає Politeka.net. Так кілька годин тому артистка опублікувала фото, представивши на березі.

Альбіна позувала, стоячи на каменях. Для прогулянки співачка вибрала легкий костюм. Довгий світлий жакет був розкритий і під ним показалася зеленувата футболка, також зірка була в шортиках, завдяки яким можна розгледіти стрункі і красиві ніжки Джанабаєвої.

У пості зірка міркувала про відпочинок на морі, коли влітку сприймаєш відпочинок, як належне і навіть можеш втомитися від нього і день не піти на пляж.

"Але зараз, з настанням вересня і відсутністю моря в нашому житті цього літа, я зрозуміла, як же я сумую за ним, як мені хочеться зануритися з головою і розчинитися в солоній прохолоді...",- написала зірка.

За дві години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Вражає. Така гармонія. Просто і зі смаком", " яка ви красива і прекрасна....😍 🤤 ❤ ️ ", "Так, "накопичили на російський південь✊ 🏽"😁 😁 😁", " яке приголомшливе фото 😍 😍 😍 таке атмосферне, що аж захотілося повернутися в літо😪", " яка ви красива 😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️", "змогла всі три місяці на морі....і жоден дня мені не хотілося пропустити.....море - як мама....і втішить і умиротворить і і посварить....воно живе і справжнє!", "Ви хоч щось їсте? Худенька як статуетонька Хороша!", "Красуня прелесть😮 😍❤️", - написали користувачі мережі.

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