Знаменитая российская исполнительница и супруга певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева отправилась за покупками, об этом она известила своих фанатов

Так, на своей странице в социальной сети Instagram Альбина Джанабаева опубликовала два фото, на котором запечатлена возле зеркала в солнцезащитных очках и куртке, а в подписи вокалистка отметила, что с утра решила устроить шоппинг в столичном универмаге, передает Politeka.net.

«Субботнее утро в ГУМе это всегда праздник❤️», - написала экс-участница ВИА Гры.

На первом фото 41-летняя супруга Меладзе застыла перед зеркалом спиной к камере, а на втором – подошла ближе и улыбнулась своему отражению.

Восторженные комментарии от поклонников певицы не заставили себя ждать. Они пожелали своей любимице удачных покупок и хорошего настроения.

«Хорошего дня, Альбина💙🔥⛅🌅🌹🌹🌹Вы мне сегодня снились почти всю ночь🤔🤔🤔💯👍👍👍🧡»,

«Удачных покупок! 😘, «Удачных покупок, красотка)», )», «Да, шоппинг - это всегда терапия для женщин! 😊👍😍», «Красивая❤❤❤ хорошей Субботы и выходного Всё будет хорошо☺🔥🔥🔥 любим и ценим вас. Альбина как всегда прекрасна🌹🌹🌹», - написали они.

Ранее Альбина Джанабаева предстала в наряде пастельных тонов. Звезда предстала в комбинезоне молочно-кремового оттенка расположилась в кресле держа перед собой лиловый цветок.

Певица закрыла им чуть ли не пол лица, оставив глаза, в которых читается ее романтическая душа. Джанабаева с легкой улыбкой кинула игривый взгляд в камеру.

Кадр пришелся по душе поклонникам.

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