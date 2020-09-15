Знаменитая российская исполнительница и супруга певца Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева, рассказала об отдыхе на море

Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, появляясь в разных образах, передает Politeka.net. Так несколько часов назад артистка опубликовала фото, представ на берегу.

Альбина позировала, стоя на камнях. Для прогулки певица выбрала легкий костюм. Длинный светлый жакет был распахнут и под ним показалась зеленоватая футболка, также звезда была в шортиках, благодаря которым можно разглядеть стройные и красивые ножки Джанабаевой.

В посте звезда рассуждала об отдыхе на море, когда летом воспринимаешь отдых, как должное и даже можешь утомиться от него и денек не пойти на пляж.

"Но сейчас, с наступлением сентября и отсутствием моря в нашей жизни этим летом, я поняла, как же я скучаю по нему, как мне хочется окунуться с головой и раствориться в соленой прохладе...", - написала звезда.

За два часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Впечатляет. Такая гармония. Просто и со вкусом", "Какая Вы красивая и прекрасная....😍🤤❤️", "Да, "накопили на русский юг✊🏽" 😁😁😁", "какое потрясающее фото😍😍😍 такое атмосферное, что аж захотелось вернуться в лето😪", "Какая вы красивая 😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️", "Смогла все три месяца на море....и ни один дня мне не хотелось пропустить.....море - как мама....и утешит, и умиротворит, и побранит....оно живое и настоящее!", "Вы хоть что то кушаете? Худенькая как статуэточка Хороша!", "Красавица прелесть 😮😍❤️", - написали пользователи сети.

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