Відома українська модель Альона Омович, яку називають вітчизняною Кардаш'ян, показала себе і розповіла про тепло

На фото Олена позувала в штанях і топі. Красуня волосся залишила розпущеним, а руки підняла вгору. Наряд був настільки відвертим, що груди прямо випирала з топа. На другому знімку Омович вже трохи вигнулася, а на третьому кадрі - сіла на залізного коня. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Останні теплі деньки

11/2/3? Яка сама прикольна?

Давайте вибирати разом", - написала Омович.

Фанати поставили майже 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Всі шалені, але напевно 1" ," найкрасивіша у всьому світі", " крайні теплі деньки! Останні там будуть", "ти гаряча, як диск болгарки у Анзоріка на будівництві"," красуня, а ви самі за кермом?", "Знову вся без білизни ?", "2 це найкрутіший для мене", " блін, так подобаються фотки без фільтрів і мінімум ретуші, прям отрута !".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович посвітила зайвим на селфі в спальні.

Цього разу модель вирішила влаштувати домашню фотосесію в мереживній напівпрозорій білизні і куртці з пітона прямо в спальні. Дівчина не тільки не соромиться показати зайве, але і всіляко робить акцент на своїй змарнілій і незвичайній фігурі.

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