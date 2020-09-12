Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, примерила новый дерзкий образ

В этот раз смуглая модель примерила нюдовый костюм, котором похвасталась в подземной парковке. Из-за чрезмерной худобы Алену часто критикуют в сети, при этом сама девушка заявляет, что это ее привычный вес и она считает его нормальным. Этот раз не стал исключением.

Обтягивающий топ и велосипедки темных "грязноватых" оттенков подчеркнули фигуру Омович и продемонстрировали, насколько стройной и худощавой она выглядит. Девушка обладает необычной внешностью, поэтому сотни комментариев в ее адрес не заставили ждать.

«1/2/3? 😈 Очень нравятся эта расцветки Yeezy 🔥В @girlish__shop очень большой выбор обуви 🙌🏻Я залипла на этот магазин🙉 P.S. Смотрю на эти фотки, и сердце кровью обливается за худи брошенное на пол😅», - пишет Омович.

Вот что пишут пользователи Инстаграм:

«Алена, опечатка😉 перцем обливается», «Формы просто бомба❤», «Estas muy delgada😢», «Лучше не вставай ,когда ты стоишь кажется что у тебя рахитизм», «А у Вас парень есть? 😅», «So damn beautiful ❤️», «Очень сложно не согласиться, что с каждым фото ты все красивее и красивее❤️», «Jolie et sexy 🤪🤪😜», - пишут пользователи.

Также модель показала себя в необычном образе. На фото красотка позировала в черном костюме с большими разрезами.

Волосы у красотки были распущены, а образ Омович дополнила короной. У девушки было большое декольте, которое еле вместило пышный бюст. Также можно оценить и идеальные ножки красотки, ведь разрезы были выше бедра.

При этом Алена также поразила видом на отдыхе.

На фото Омович позировала в белье на кресле. Звезда соблазнительно выгнулась и задрала одну ногу, демонстрируя идеальную талию. На фоне можно увидеть панорамное окно и море, что сделало кадр максимально жарким и летним. Алена оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры

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