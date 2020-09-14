Известная украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Кардашьян, показала себя в откровенном образе

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на Instagram знаменитости.

На звезде – лишь откровенные трусики и корсет, роскошную грудь девушка прикрыла рукой, глаза модели закрыты.

Алена обратилась к своим подписчикам с просьбой дать название выложенному снимку и пообещала, что выставит в сторис лучший, по ее мнению, вариант.

"Развалилась 😂 Как бы вы назвали это фото?🙉Самый лучший вариант выставлю в сторис 😄👇🏻", – пообещала звезда.

Поклонники не прошли мимо нового образа знаменитости, засыпав фотографию разнообразными комментариями.

"Баба 21 века на сене 😹 look at me😻 Королева сеновала 😂 💛🥰💛🥰💛🥰 Поворот не туда😆🔥👍🏻 А я на лимоны 🍋 смотрю 🔥Я упала с сеновала😂 первая девчонка на селе💁🏻‍♀️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🤪😜👍", – написали они.

Кроме того, поклонники за 8 минут успели поставить под фото более тысячи лайков.

Politeka писала, что известная киевская модель Алена Омович, которую прозвали украинской версией Кардашьян, впечатлила изгибами в красивом платье.

Звезда интернета показала в Инстаграм кадры, как проводилась ее очередная съемка. В этот раз модель снималась в кабриолете, и она: "Ух, как заводит".

Алена была в длинном красном платье на голое тело, что можно заметить по отчетливым пикантным деталям. Красная ткань красиво обтянула роскошную фуру знаменитости - большую грудь, тонкую талию и красивые бедра. Модель всячески выгибалась стоя на кресле авто. Волосы звезды были распущенными, а на лице будто совсем не было макияжа, выделялись лишь темные брови.

Модель Алена Омович, которую прозвали украинской версией Кардашьян, перестаралась с выбором наряда. Прославленная молодая модель с удивительно стройной фигурой впечатлила фанатов неожиданными кадрами в кофточке со шнуровкой прямо на груди. Дело в том, что Алена является альтернативной моделью и работает амбассадором одежды и белья, поэтому многие магазины публикуют кадры с ней в самых разных образах.

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