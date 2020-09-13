Звезда впечатлила видами на свою точеную фигуру

Известная киевская модель Алена Омович, которую прозвали украинской версией Кардашьян, впечатлила изгибами в красивом платье

Звезда интернета показала в Инстаграм кадры, как проводилась ее очередная съемка, сообщает Politeka.net. В этот раз модель снималась в кабриолете, и она: "Ух, как заводит".

Алена была в длинном красном платье на голое тело, что можно заметить по отчетливым пикантным деталям. Красная ткань красиво обтянула роскошную фуру знаменитости - большую грудь, тонкую талию и красивые бедра.

Модель всячески выгибалась стоя на кресле авто. Волосы звезды были распущенными, а на лице будто совсем не было макияжа, выделялись лишь темные брови.

На одном из кадров Омович повернулась спиной, слегка выгнувшись. На позвоночнике звезды можно заметить длинную татуировку в виде надписи.

"Очень красивый ролик снимаем", - подписала сториз звезда.

Поскольку в сториз нет возможности открыто комментировать посты, возможно, модель осыпали комплиментами в личной переписке.

Напомним, Алена Омович предстала в прозрачном черном белье, которое практически не скрыло ее аппетитные формы. На ногах у девушки можно заметить экстравагантное сочетание шорт и штанов, связанных подвязками.

Звезда позировала на балконе, сев на стул и соблазнительно запрокинув руки за голову. При этом она до предела натянула свои трусы.

Ранее сообщалось, что Алена Омович предстала в мокром красном бикини, из-под которого проглядывалось самое интимное.

Маленькая полосочка ткани натянулась на груди шестого размера и едва ли что-то прикрывала. Видно как с груди стекали капли воды.

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