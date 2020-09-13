Известная киевская модель Алена Омович, которую прозвали украинской версией Кардашьян, перестаралась с выбором наряда

Прославленная молодая модель с удивительно стройной фигурой впечатлила фанатов неожиданными кадрами в кофточке со шнуровкой прямо на груди. Дело в том, что Алена является альтернативной моделью и работает амбассадором одежды и белья, поэтому многие магазины публикуют кадры с ней в самых разных образах.

Сама Омович не так часто демонстрирует кадры в профиле, чтобы избежать лишней критики. Однако все фото не оставляют никого равнодушными. К примеру, последние кадры, на которых она позировала в черной кофте с намеренно распущенной шнуровкой немало удивили поклонников.

Грудь девушки была едва прикрыта, причем акцент был сделан не на ней самой. Алена примерила также стильный кремовый пиджак и такие же шортики с высокой талией.

«Прекрасно как 🤗», «Да здесь просто огромные прелести»?!) 😂🙈😍», «Вы вообще кушаете? 😍», «Такая милая на фотке),» «Таких не скрыть», «2 конца, 2 кольца посерединке дырка😂😂😂», «Какая же вы симпотная 😍😍😍», «Все очень красивые😊», «Какая красивая, страсть зашкаливает 😍», «Не раньте сердце 💘», «Такая хорошенькая🤗», «По моему третьему образу слишком скромный для вас 💔😂,» - пишут пользователи.

Также звезда интернета показала в Инстаграм кадры, как проводилась ее очередная съемка. В этот раз модель снималась в кабриолете, и она: "Ух, как заводит".

Алена была в длинном красном платье на голое тело, что можно заметить по отчетливым пикантным деталям. Красная ткань красиво обтянула роскошную фуру знаменитости - большую грудь, тонкую талию и красивые бедра.

Модель всячески выгибалась стоя на кресле авто. Волосы звезды были распущенными, а на лице будто совсем не было макияжа, выделялись лишь темные брови.

Ранее смуглая модель примерила нюдовый костюм, котором похвасталась в подземной парковке. Из-за чрезмерной худобы Алену часто критикуют в сети, при этом сама девушка заявляет, что это ее привычный вес и она считает его нормальным. Этот раз не стал исключением.

Обтягивающий топ и велосипедки темных "грязноватых" оттенков подчеркнули фигуру Омович и продемонстрировали, насколько стройной и худощавой она выглядит. Девушка обладает необычной внешностью, поэтому сотни комментариев в ее адрес не заставили ждать.

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