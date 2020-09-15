Известная украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Кардашьян, показала себя и рассказала о тепле

На фото Алена позировала в штанах и топе. Красотка волосы оставила распущенными, а руки подняла вверх. Наряд был настолько откровенным, что грудь прямо выпирала из топа. На втором снимке Омович уже немного выгнулась, а на третьем кадре - села на железного коня. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Последние тёплые деньки

11/2/3? Какая самая прикольная?

Давайте выбирать вместе", - написала Омович.

Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Все обалденные, но наверное 1", "самая красивая во всем мире", "Крайние теплые деньки! Последние там будут", "Ты горячая, как диск болгарки у Анзорика на стройке", "Красавица, а Вы сами за рулём?", "Снова вся без белья ?", "2 это самый крутой для меня", "Блин, так нравятся фотки без фильтров и минимум ретуши, прям яд !".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович посветила лишним на селфи в спальне.

В этот раз модель решила устроить домашнюю фотосессию в кружевном полупрозрачном белье и куртке из питона прямо в спальне. Девушка не только не стесняется показать лишнее, но и всячески делает акцент на своей исхудавшей и необычной фигуре.

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