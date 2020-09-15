Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", спокусила соковитими формами в купальнику

Зірка нерідко викладає в свій Instagram провокаційні фото, які копіюють собі фанати, пише Politeka.net. Цього разу відома красуня постала в чорному купальнику на одному зі знімків фан-групи.

Артистка продемонструвала ідеальну форму грудей, трохи виставившись з води на пірсі.

Купальник тримався на зав'язочках, що додало образу якоїсь грайливості. Завершили образ артистки різні прикраси.

Мокре волосся Ольги блищало на сонці. Погляд зірки був млосним, а губи прочинені.

"Сумуєте за спекою і сонечком? 😪 ",- поцікавилися автори поста у підписників.

За годину пост зібрав понад 1300 лайків і багато коментарів.

"Та, досить вже 🙋 ♂ ️ ️ ️ 🙋 ♂️всьому свій час", "а у нас і так сонечко і жарко + 25 сьогодні", "у нас ще спека"," ой, ні! У нас тільки похолодало - 28 стало!", "Русалонька 👏👏👏🥰🥰🥰 🌼🌼🌼", "А у нас на Сахаліні Бабине літо, дуже тепло, приїжджай, Оль!", "Краще вже за тобою сумувати", " ні анітрохи...", "За тобою Оленько сумую!😍 ", "Класна", "дивись не потони", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Оля Серябкіна позувала на пірсі, її волосся розвіював вітер. Красуня похвалилася плоским животом в короткому топіку, який і оголив прес.

По собі верхній одяг нагадував кольчугу. Його довжина була невелика тому в деяких кадрах можна було помітити ліфчик знаменитості.

Кадри були оприлюднені в сторіз, тому підписники не змогли відкрито їх оцінити.

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