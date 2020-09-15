Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", соблазнила сочными формами в купальнике

Звезда нередко выкладывает в свой Инстаграм провокационные фото, которые копируют себе фанаты, пишет Politeka.net. В этот раз известная красотка предстала в черном купальнике на одном из снимков фан-группы.

Артистка продемонстрировала идеальную форму груди, немного выставившись из воды на пирсе.

Купальник держался на завязочках, что придало образу некой игривости. Завершили образ артистки различные украшения.

Мокрые волосы Ольги блестели на солнце. Взгляд звезды был томным, а губы приоткрыты.

"Скучаете по жаре и солнышку? 😪", - поинтересовались авторы поста у подписчиков.

За час пост собрал более 1300 лайков и много комментариев.

"Да, хватит уже🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️всему свое время", "А у нас и так солнышко и жарко + 25 сегодня", "У нас ещё жара", "Ой ,нет! У нас только похолодало-28 стало!", "Русалочка 👏👏👏🥰🥰🥰 🌼🌼🌼", "А у нас на Сахалине Бабье лето, очень тепло, приезжай, Оль!", "Лучше уж по тебе скучать", "Нет нисколько...", "По тебе Оленька скучаю!😍", "КЛАССНАЯ", "смотри не утони", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Оля Серябкина позировала на пирсе, ее волосы развеивал ветер. Красотка похвасталась плоским животом в коротком топике, который и оголил пресс.

По себе верхняя одежда напоминала кольчугу. Ее длина была небольшая поэтому в некоторых кадрах можно было заметить лифчик знаменитости.

Кадры были обнародованы в сториз, поэтому подписчики не смогли открыто их оценить.

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