Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" показала, як розважається і розповіла про свою філософію

На фото красуня позувала в жовтій сукні і без білизни. Зірка стояла на сільській дорозі, а вгору підкинула капелюх. На другому кадрі красуня вже здалася серед дерев. На останньому кадрі Нікітіна залізла на переднє сидіння автомобіля, а ноги в чоботях стирчали з машини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

""Ти ж не змушуєш себе слухати музику, яка не подобається?

ОСЬ ТАК В ЖИТТІ МАЄ БУТИ У ВСЬОМУ...»

Згодні?",- написала Нікітіна.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Красива"," остання топ", "Остання фотка вогонь. Теж так хочу", "яскрава, як сонечко".

Повідомлялося, що 24-річна українська гумористка, актриса "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна потрясла "живим" фото, зробленим в басейні.

Дівчина з довгим мокрим волоссям вперлася долонями об бортик басейну і витончено підтягнулася, зігнувши одну ногу в коліні і вип'ятивши свою п'яту точку.

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