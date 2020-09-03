Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала жаркий танец 

На кадрах Екатерина позировала в сапогах и чулках. Образ красотка дополнила мини-шортами и топами. Никитина находилась в спортзале с шестами и начала танцевать под известную песню. Эффектные движения никого не оставили равнодушными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хотела что-то умное написать, про стеснение и тд. Про то, что я раньше очень стеснялась подобное выставлять... переживала что будут говорить обо мне «стриптизерша» и тд..

Популярные статьи сейчас

Дмитрий Комаров довел красотку-жену до истерики экзотическим подарком: "Тот еще романтик"

Украинцев заставят вернуть деньги за субсидии, появилось решение суда: "Имущество арестуют и..."

Ольга Бузова сразила наповал кадром из детства, такой звезду еще не видели: «Не похожа на себя»

Похудевшая Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри: "Первоклассная девушка"
Показать еще

Но...

Слава Богу я выросла из этих мыслей!

Вот правда выросла!

+ это мое хобби!

Я кайфую от этих занятий!!!

С вами же, я максимально открыта! Поэтому и делюсь тем, что раньше для меня было очень сокровенно!", - написала Екатерина.

View this post on Instagram

#exoticpole 🔥🔥🔥 Thanks @nelie__eilen 💋 _________________________ Хотела что-то умное написать, про стеснение и тд. Про то, что я раньше очень стеснялась подобное выставлять... переживала что будут говорить обо мне «стриптизерша» и тд.. Но... Слава Богу я выросла из этих мыслей! Вот правда выросла! + это мое хобби! Я кайфую от этих занятий!!! С вами же, я максимально открыта! По этому и делюсь тем, что раньше для меня было очень сокровенно! PS. Exot pole dance НЕ СТРИПТИЗ!!! Это АБСОЛЮТНО ДВА РАЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯ! То, что и там и там есть шест -ничего не значит! __________________________ Всех обняла, подняла и покружила! СИЯЙТЕ, мои хорошие) ____________________________ #танцы #пилон #экзотика #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

A post shared by 𝖭𝗂𝗄𝗂𝗍𝗂𝗇𝖺 𝖪𝖺𝗍𝖾𝗋𝗒𝗇𝖺 (@nikitkinna) on

Фанаты посмотрели ролик более 2 тысяч раз и написали комментарии:

"Ух, кому-то повезло", "Понравилось прям", "Просто супер. Женюсь!)", "Я так скоро разорюсь на покупке брома", "Катюха, ну ты просто пушка...", "Главное красивая и профессиональная гимнастика + хореографией".

Сообщалось, что актриса студии «Квартал 95» Екатерина Никитина похвасталась роскошной фигурой во время нового пикантного танца.

Уточним, что на опубликованных кадрах Никитина позирует в пикантном наряде, демонстрируя роскошную фигуру в одном белье. Красотка исполняет зажигательный танец на камеру, эффектно изогнувшись у шеста.

Напомним, блондинка из "Квартал 95" избавилась от купальника ради воссоединения с морем

А еще Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" эффектно показала ножку из бассейна

Также Politeka писала, что блондинка из "Квартал" 95 покорила экстремальными шпагатами, Волочковой и не снилось