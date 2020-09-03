Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала жаркий танец

На кадрах Екатерина позировала в сапогах и чулках. Образ красотка дополнила мини-шортами и топами. Никитина находилась в спортзале с шестами и начала танцевать под известную песню. Эффектные движения никого не оставили равнодушными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хотела что-то умное написать, про стеснение и тд. Про то, что я раньше очень стеснялась подобное выставлять... переживала что будут говорить обо мне «стриптизерша» и тд..

Но...

Слава Богу я выросла из этих мыслей!

Вот правда выросла!

+ это мое хобби!

Я кайфую от этих занятий!!!

С вами же, я максимально открыта! Поэтому и делюсь тем, что раньше для меня было очень сокровенно!", - написала Екатерина.

Фанаты посмотрели ролик более 2 тысяч раз и написали комментарии:

"Ух, кому-то повезло", "Понравилось прям", "Просто супер. Женюсь!)", "Я так скоро разорюсь на покупке брома", "Катюха, ну ты просто пушка...", "Главное красивая и профессиональная гимнастика + хореографией".

Сообщалось, что актриса студии «Квартал 95» Екатерина Никитина похвасталась роскошной фигурой во время нового пикантного танца.

Уточним, что на опубликованных кадрах Никитина позирует в пикантном наряде, демонстрируя роскошную фигуру в одном белье. Красотка исполняет зажигательный танец на камеру, эффектно изогнувшись у шеста.

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