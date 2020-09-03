Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала жаркий танец
На кадрах Екатерина позировала в сапогах и чулках. Образ красотка дополнила мини-шортами и топами. Никитина находилась в спортзале с шестами и начала танцевать под известную песню. Эффектные движения никого не оставили равнодушными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Хотела что-то умное написать, про стеснение и тд. Про то, что я раньше очень стеснялась подобное выставлять... переживала что будут говорить обо мне «стриптизерша» и тд..
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Но...
Слава Богу я выросла из этих мыслей!
Вот правда выросла!
+ это мое хобби!
Я кайфую от этих занятий!!!
С вами же, я максимально открыта! Поэтому и делюсь тем, что раньше для меня было очень сокровенно!", - написала Екатерина.
Фанаты посмотрели ролик более 2 тысяч раз и написали комментарии:
"Ух, кому-то повезло", "Понравилось прям", "Просто супер. Женюсь!)", "Я так скоро разорюсь на покупке брома", "Катюха, ну ты просто пушка...", "Главное красивая и профессиональная гимнастика + хореографией".
Сообщалось, что актриса студии «Квартал 95» Екатерина Никитина похвасталась роскошной фигурой во время нового пикантного танца.
Уточним, что на опубликованных кадрах Никитина позирует в пикантном наряде, демонстрируя роскошную фигуру в одном белье. Красотка исполняет зажигательный танец на камеру, эффектно изогнувшись у шеста.
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