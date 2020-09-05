Молодая актриса из студии "Квартал 95" Екатерина Никитина поразила роскошным образом, в котором пощеголяла на берегу моря

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" несколько фото, сделанных во время отдыха на море. Для них девушка позировала в светло-желтом купальнике-боди, который выгодно подчеркнул ее талию и упругие формы.

Екатерина Никитина расположилась на пляже у самой линии прибоя, так что волны ласкали ее стройные ноги. На одном из фото актриса приподнялась на локтях и задержала свой взгляд на следах, оставшихся на мокром песке. На другом снимке красотка вытянула одну руку и пооложила на нее голову, при этом она легла на берег полубоком.

«Сон — не роскошь. Это базовая потребность. Чем меньше вы спите, тем больше хотите есть. Тем меньше вещей вы запоминаете. Тем чаще вы болеете. И плохо выглядите. Плохой сон приводит к повышению артериального давления, ошибкам в работе, раздражительности, нерешительности и общему недовольству жизнью». ©️Том_Рат «Ешь, двигайся, спи». Делаем выводы и чаще высыпаемся", - посоветовала Екатерина Никитина.

Пользователи социальной сети восхитились внешностью звезды и оставили ей много приятных слов в комментариях:

"Загадочная русалочка"; "Красавица"; "Теперь все понятно, я просто мало сплю"; "Шикарная".

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