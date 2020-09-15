Українська прима-балерина, суддя чотирьох сезонів шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар відверто розповіла про те, як її "оцінки" впливають на подальші відносини з учасниками проекту

За словами Кухар, в цілому шоу зближує, однак, враховуючи загострення пристрастей і емоційність, які витають під час ефірів, неможливо, щоб все було ідеально гладко.

В інтерв'ю виданню "Cosmopolitan" прима-балерина відкрила завісу закулісного життя.

"Краще скажу, що зірки теж люди зі своїми переживаннями, вихованням, емоціями. Можу згадати щирі сльози Люди Барбір, Олени Кравець і Ані Різатдінової, і що я плакала разом з ними. І те, що Михайло Кукуюк перестав зі мною вітатися, проходячи повз. Але в цілому шоу дуже зближує. Вчора я була на дні народження у Наташі Могилевської. Я спілкуюся з Юрою Ткачем, Наталією Холоденко, Лесею Нікітюк, Олею Поляковою", - поділилася Кухар.

Нагадаємо, Кукуюк брав участь у шоу в 2017 році, і був у парі з Єлизаветою Дружиніною. Під час одного з випусків актор отримав від Кухар два бали з такою заявою: "Михайло, за що Ви так не любите танці? Я сьогодні була вашою Фемідою. Оцінка замість тисячі слів". Надалі Кукуюк покинув проект, відмовившись від участі.

Подібна ситуація сталася і в нинішньому сезоні "Танців з зірками". Цього разу не витримала претензій надто суворої судді телеведуча Ольга Фреймут, яка танцює в парі з Іллею Пандзіною. "Ревізор" порадила Кухар сходити до церкви і покаятися замість, того щоб судити.

Пізніше Фреймут повідомила у себе в Instagram, що самбо, через яке у неї сталася перепалка з Кухар, "важко їй далося". Однак, покидати шоу вона не має наміру.

"Працювали над цим танцем 47 годин - 7 днів. Тільки в середу я почала запам'ятовувати послідовність кроків. У четвер вмовляла Іллю відмовитися нашій парі від шоу, щоб не ганьбитися. У п'ятницю візерунок склався. В ефірі через шок я станцювала тільки якийсь ескіз від задуманого", - поскаржилася Ольга.

Нагадаємо, що Ользі Фреймут аплодують за сміливу витівку на "Танцях з зірками": "нарешті поставили на місце Зазнавшу Кухар"