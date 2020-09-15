Украинская прима-балерина, судья четырех сезонов шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар откровенно рассказала о том, как ее "оценки" влияют на дальнейшие отношения с участниками проекта

По словам Кухар, в целом шоу сближает, однако, учитывая накал страстей и эмоциональность, которые витают во время эфиров, невозможно, чтобы все было идеально гладко.

В интервью изданию "Cosmopolitan" прима-балерина приоткрыла завесу закулисной жизни.

"Лучше скажу, что звезды тоже люди со своими переживаниями, воспитанием, эмоциями. Могу вспомнить искренние слезы Люды Барбир, Лены Кравец и Ани Ризатдиновой, и что я плакала вместе с ними. И то, что Михаил Кукуюк перестал со мной здороваться, проходя мимо. Но в целом шоу очень сближает. Вчера я была на дне рождения у Наташи Могилевской. Я общаюсь с Юрой Ткачом, Натальей Холоденко, Лесей Никитюк, Олей Поляковой", - поделилась Кухар.

Напомним, Кукуюк принимал участие в шоу в 2017 году, и был в паре с Елизаветой Дружининой. Во время одного из выпусков актер получил от Кухар два балла с таким заявлением: "Михаил, за что вы так не любите танцы? Я сегодня была вашей Фемидой. Оценка вместо тысячи слов". В дальнейшем Кукуюк покинул проект, отказавшись от участия.

Подобная ситуация произошла и в нынешнем сезоне "Танців з зірками". На этот раз не выдержала претензий чересчур строгой судьи телеведущая Ольга Фреймут, танцующая в паре с Ильей Пандзиной. "Ревизор" посоветовала Кухар сходить в церковь и покаяться вместо, того чтобы судить.

Позднее Фреймут сообщила у себя в Инстаграм, что самбо, из-за которого у нее и произошла перепалка с Кухар, "тяжело ей далось". Однако, покидать шоу она не намерена.

"Работали над этим танцем 47 часов - 7 дней. Только в среду я начала запоминать последовательность шагов. В четверг уговаривала Илью отказаться нашей паре от шоу, чтобы не позориться. В пятницу узор сложился. В эфире из-за шока я станцевала только какой-то эскиз от задуманного", - пожаловалась Ольга.

Напомним, что Ольге Фреймут аплодируют за смелую выходку на "Танцях з зірками": "Наконец поставили на место зазнавшуюся Кухар"