Судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар поплатилась за заниженные баллы участникам проекта

Так, на странице шоу в Инстаграм под новым постом посвященном приме-балерине украинцы не сдержались и высказали все, что о ней думают, сообщает Politeka.net.

На снимке Кухар позирует светлом платье с глубоким декольте. Участников проекта попросили оценить наряд балерины.

Однако украинцы оценили не только наряд.

«Что та сукня, когда Екатерина откровенно занижает оценки участникам?🙄😒😒 люди только учатся ее арабескам и сисонам, которым она посвятила всю жизнь 🙏🏼🤞🏼 больше мотивации и добрых слов ждём от неё, тогда заслужит «10» не только за платье», «1 за платье и позор за плохую оценку паре Тачинца и Цыбульской», - резко отреагировали в Сети.

Ранее Кухар похвасталась видом в весьма нестандартном наряде. На ней ярко-розовое платье с оригинальным вырезом на груди до самого живота. Его асимметричная юбка спереди короче, чем сзади, что позволяет красотке продемонстрировать еще и свои стройные ножки. Кроме того, на фото заметно, что Кухар не стала надевать под наряд с такими вырезами лифчик.

Напомним, раскованная Кухар из "Танців з зірками" спустила халат и пошалила прямо в гримерке.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" предалась любовным утехам с мужем прямо в воде.

Также Politeka писала, что раздетая Кухар из «Танців з зірками» сразила наповал образом горячей ведьмы.