Екатерина Кухар после скандального конфликта с Олей Фреймут на «Танцях з зірками» нарвалась на новую критику от украинцев

Судья популярного украинского танцевального шоу в день нового выпуска опубликовала гламурный снимок на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Кухар позирует в роскошном белом платье с глубоким вырезом на юбке и смелым декольте. Образ балерины дополняет гламурная укладка и оригинальное украшение на шее.

«Судьбу не спутать! У нее твои глаза, улыбка, прикосновение...P.S. Сегодня у нас с Александром Стояновым годовщина свадьбы на паркете шоу "Танцы со звездами"», - подписала фото звезда.

Впрочем, в комментариях украинцы обсуждают вовсе не ее шикарный образ, а конфликт с Олей Фреймут, который разгорелся в новом выпуске шоу. Многие явно не готовы простить Кухар за ее резкие высказывания в адрес конкурсантов.

«Фреймут по существу сказала», «Кстати сама Фреймут, похлеще Кухар. Характер ужасный», «Я знаю, что Екатерина удалит этот комментарий, потому что все негативные комментарии она удаляет, но настолько отвратительной персоны на телевидении я еще не видела, вам надо идти на курсы актерского мастерства, потому что актриса из вас паршивая, а как судья, то вообще полный ужас», «Ну и язык у вас», «Ваши комментарии в танцах это украшение шоу. Вам нужно идти в кинематограф», «Вы кто? Королева? Возомнили кем себя? Вы же даже не красавица», «Катя, спасибо за вашу прекрасную и сложную роль в этом шоу. Без вас смотреть было бы очень скучно», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ольге Фреймут досталось от Екатерины Кухар второй выпуск подряд, и на этот раз экс-ведущая "Ревизора" уже не выдержала.

Фреймут порекомендовала балерине Екатерине Кухар сходить в церковь вместо того, чтобы нещадно критиковать непрофессиональных участников на паркете.

Напомним, Ольга Фреймут жестко припечатала Кухар в прямом эфире, страсти на "Танцях" накаляются.

Как сообщала Politeka, Фреймут без лишней скромности обнажила свое декольте, приспустив платье.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поплатилась за оценки Цыбульской и Танчинцу.