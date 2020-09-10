Судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар покорила романтичным образом в белом платье

Украинская прима-балерина опубликовала новое атмосферное фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На снимке Кухар позирует перед дорогим автомобилем, а на заднем фоне виднеется здание со шпилем, похожим на шпиль замка.

Звезда позирует в роскошном белом платье до самого пола. В ее руках большой букет нежных цветов. Волосы Кухар оставила распущенными, а свой образ дополнила макияжем с ярким акцентом на губах.

«Сказкой мы часто называем то, чему не можем найти объяснение...», - подписала романтичный снимок знаменитость.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Если сказка не наступает, надо менять волшебника!», «Невероятно красивое фото», «вааауу Катя тут слова подобрать сложно, вы прекрасны», «Нереальная», «Шикарная женщина», «Божественная!», «Прекрасная Екатерина!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что знаменитость поделилась новыми яркими фото в своем Инстаграм.

На фото Кухар позирует в весьма нестандартном наряде. На ней ярко-розовое платье с оригинальным вырезом на груди до самого живота. Его асимметричная юбка спереди короче, чем сзади, что позволяет красотке продемонстрировать еще и свои стройные ножки. Кроме того, на фото заметно, что Кухар не стала надевать под наряд с такими вырезами лифчик.

Напомним, раскованная Кухар из "Танців з зірками" спустила халат и пошалила прямо в гримерке.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" предалась любовным утехам с мужем прямо в воде.

Также Politeka писала, что раздетая Кухар из «Танців з зірками» сразила наповал образом горячей ведьмы.