Судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар покорила романтичным образом в белом платье
Украинская прима-балерина опубликовала новое атмосферное фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
На снимке Кухар позирует перед дорогим автомобилем, а на заднем фоне виднеется здание со шпилем, похожим на шпиль замка.
Звезда позирует в роскошном белом платье до самого пола. В ее руках большой букет нежных цветов. Волосы Кухар оставила распущенными, а свой образ дополнила макияжем с ярким акцентом на губах.
«Сказкой мы часто называем то, чему не можем найти объяснение...», - подписала романтичный снимок знаменитость.
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Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.
«Если сказка не наступает, надо менять волшебника!», «Невероятно красивое фото», «вааауу Катя тут слова подобрать сложно, вы прекрасны», «Нереальная», «Шикарная женщина», «Божественная!», «Прекрасная Екатерина!», - пишут люди.
Ранее мы писали, что знаменитость поделилась новыми яркими фото в своем Инстаграм.
На фото Кухар позирует в весьма нестандартном наряде. На ней ярко-розовое платье с оригинальным вырезом на груди до самого живота. Его асимметричная юбка спереди короче, чем сзади, что позволяет красотке продемонстрировать еще и свои стройные ножки. Кроме того, на фото заметно, что Кухар не стала надевать под наряд с такими вырезами лифчик.
Напомним, раскованная Кухар из "Танців з зірками" спустила халат и пошалила прямо в гримерке.
Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" предалась любовным утехам с мужем прямо в воде.
Также Politeka писала, что раздетая Кухар из «Танців з зірками» сразила наповал образом горячей ведьмы.