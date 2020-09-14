Дерзкий выпад экс-телеведущей "Ревизора" Ольги Фреймут в сторону судьи шоу "Танці з зірками" Екатерины Кухар произвел в сети настоящий фурор
Как передает Politeka.net, пользователи активно обсуждают выходку Фреймут во время последнего эфира шоу (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Кухар разбила в пух и прах выступление Ольги и ее партнера Ильи Падзины, исполнивших горячее самбо, на что звезда "Ревизора" вспыхнула "праведным гневом".
Стоит отметить, Кухар известна своей строгостью. Очевидно, это уже приелось телезрителю. Судя по реакции в сети, большинство оказалось на стороне Ольги, посоветовавшей Екатерине сходить в церковь вместо того, чтобы судить.
"Кать, только давай без обид. Я очень долго держалась — два эфира. Ну первый все было хорошо, а во втором я была тебе как пьяница, алкоголик. Я скажу тебе от имени всех твоих жертв. Ты здесь уже много лет сидишь королевой и питаешь свою гордыню на фоне наших недостатков. И вместо того, чтобы в воскресенье сидеть здесь, судить нас всех, ты бы пошла в церковь и покаялась", - заявила Фреймут.
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Пользователи выказали свою поддержку Ольге - причем даже те, кому танец не очень понравился.
"Тільки Оля могла поставити на місце Кухар😆😆👍, классс!!!"
"Нарешті !!!! Ура, хтось відповів і поставив на місце хамку!"
"Оля умница, сделала Кухар, браво!"
"Оля красотка, так корректно и красиво заткнула Кухар. 👍"
"Вот это огнище!!! Вот это ФРЕЙМУТ!😈 Просто лучшая !!! Вот она главная Зiрка этого сезона!"
"Немножко деревянная, но все равно очень классная 😘 Ответ для Кухар вообще супер💣"
"Ух, Оля 😈😈😈 дала огня черному лебедю 🤣🤣"
"Ойоо з танцем біда, де стегна? Але бесіда с Катьою то 🔥 Це буде цікаво, треба підтримати Олю)"
"Оля! Наконец вы поставили на место зазнавшуюся Кухар! Я была в шоке! Так же как Катя! Я горжусь вами! Вы молодцы! Танец был бомба! Народ с вами!"
Напомним, что Фреймут показалась в обнимку с молодым красавцем, фото облетело сеть
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