Відома модель Ебігейл Ретчфорд показала себе і розповіла про неон
На фото красуня позувала в жовтому бікіні, яке переважно складалося з мотузочок. Зірка стояла перед дзеркалом у ванній, поруч з умивальником. Ебі показувала свою фігуру і апетитні місця, а на тлі можна побачити велике панорамне вікно і ванну. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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"Неон", - підписала фото красуня.
Фанати нічого не писали під публікацією і не ставили лайки, так як знімок виявився в сторіс Instagram, але так і хочеться написати: "розкішна кішечка, божественна".
Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд порадувала шанувальників знімками в білизні.
Варто відзначити, що знімок був зроблений рік тому.
"Минулий вересень. Цей рік летить так швидко", - уточнила Ебі.
На знімку зірка позувала в білосніжній напівпрозорій білизні, крізь яку проглядалася найінтимніше.
Ми писали, що американська модель Ебігейл Ретчфорд постала перед фанатами в несподіваному спекотному образі.
Цього разу пишногруда модель поділилася кадром, на якому позувала в одному тонкому червоному боді з мережив, а також в яскраво-червоних колготках з тоненької сіточки. Ебі вдалося вигідно підкреслити груди.
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