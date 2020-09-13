Одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд похвасталась фигурой в соблазнительном купальнике

Как сообщает Politeka.net, Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу.

Несколько часов назад на ее странице появился обворожительный снимок, на котором девушка предстала в образе девушки в стиле пин-ап (чтобы увидеть соответствующий снимок доскрольте до конца странице).

Образ составили купальник яркого красного цвета и кокетливыми завязками посередине, которые едва не рвутся от размеров ее форм, а также широкополая шляпа, украшенная серебрянными вставками, и золотой массивный браслет.

Уложенные мягкой волной волосы, яркий макияж с накладными ресницами и ярко-красными губами – последний штрих к продуманному до мелочей луку. Наряд подчеркнул пышные формы известной модели, а также сделал ее невероятно соблазнительной и женственной.

К сожалению пользователи сети не смогут оставить свои комментарии для модели, ведь Эбигейл опубликовала снимок в своем Instagram-Stories.

Но хочется оставить ей несколько комплиментов и лестных слов: "Огненная леди", "Идеальна с ног до головы", "Аппетитная лапочка".

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

Как Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся".