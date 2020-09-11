Американская модель Эбигейл Рэтчфорд поделилась романтичным кадром прямо из постели

28-летняя знаменитость прославилась довольно давно. Когда модель поняла, что может стать известной благодаря своей внешности, слава не заставила себя ждать, ведь красотка отличалась от своих конкуренток. Саму Эби, на удивление, не сравнивают с семейством Кардашьян, как Деми Роуз или Алену Омович.

Наоборот, красавица поражает внешностью без всяких сравнений. Рэтчфорд была моделью для таких журналов, как Esquire , Maxim , ZOO Weekly , Sports Illustrated Swimsuit , People Magazine. Сейчас она является амбассадором модной одежды известного бренда и белья, поэтому в ее Инстаграм стало довольно много публикаций из профессиональных съемок.

Изредка появляются домашние фото. На фото, на котором Эби позировала, прикрывшись одной простынью в белоснежной постели, она выглядела по-домашнему потрясающе. Именно это и отметили пользователи социальной сети Инстаграм.

«Не могу дождаться, чтобы пойти домой и поспать в своей постели 😇 Где ты сейчас?», - пишет Эби.

Вот как реагируют фанаты:

«Не рядом с тобой я несчастный😥😥», «Желаю, чтобы я был там», «Хороший выстрел», «Я думаю о тебе, моя королева ♥ ️👑», «Так подходит, нужно быть горячее», «Утро это прекрасно, единственное недостаток оно всегда приходит не вовремя», «Один из моих фаворитов на все времена! 😍😊», «Нет никого более интересного и интересного, чем ты», «Могу я вернуть свое полотенце? @abigailratchford», «Срывайте лишнее».

Ранее у себя в Инстаграм модель опубликовала невероятно откровенное фото. Красотка стояла в золотистом платье с очень глубоким декольте. Ее огромная грудь практически вываливалась из него, так как платье не в состоянии было удержать эти «дыньки». Кроме этого, золотистая ткань просвечивалась, в результате чего поклонники сумели рассмотреть соблазнительные изгибы модели и ее пышные округлые бедра.

Стоит отметить, что фото модели получилось очень горячим, с чем согласились многие поклонники звезды. Модель явно засветила больше, чем стоило бы, нарушив рамки приличия.

«Великолепно», «Как красиво», «Красивый ангел», «Такая красивая детка», «Буквально самая горячая девушка когда-либо», «Эбигейл, ты прекрасно выглядишь в платье», «Так красиво», «Выглядит потрясающе. Всегда красива», «Буквально потрясающе», «Богиня», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"