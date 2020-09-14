Американская модель Эбигейл Рэтчфорд поделилась новым фото, на котором показала "лучшие стороны" в нижнем белье

Знаменитость редко делится личной информацией в социальной сети Инстаграм. Однако на ее странице есть много интересных кадров из отдыха, как постановочных, так и простых. Эби не переходит грань и старается сниматься исключительно в фотосессиях в белье самого разного пошива.

Поскольку девушка работает рекламным представителем одежды, она на всех фото в разных нарядахх. Кружева, кожа, латекс, пеньюары и простые халатики – все это Эби рекламирует уже не первый год. Поэтому обычное фото, на котором Рэтчфорд позировала лишь в белом нижнем белье и без лифчика немало удивил поклонников, привыкших к более резким образам.

«Нужен тропический отдых 😩 Где посоветуете ?? Комментируйте 🍉🍹🔥» - пишет Эби под фото.

Вот как реагируют поклонники:

«Не знаю где, но вид очень смелый👅👅», «Ты просто создана для Бразилии 🇧🇷 ❤️ ❤️ ❤️,» «Вау, приятно», «Мне нравится этот сок молочный,» «Всегда красиво и эффектно», «Девушка не знает границ приличий, сияет девочка😘❤️🤠,» «Мне кажется, вы очень красивая», «Ты богиня моя любовь», «Ты красивая богиня», «Хорошие горки !!!», «Красивый великолепный малыш», «Австралия или Фиджи? Еще одна красивая картинка !!! 🔥».

Мы также писали, что 28-летняя знаменитость прославилась довольно давно. Когда модель поняла, что может стать известной благодаря своей внешности, слава не заставила себя ждать, ведь красотка отличалась от своих конкуренток. Саму Эби, на удивление, не сравнивают с семейством Кардашьян, как Деми Роуз или Алену Омович.

Наоборот, красавица поражает внешностью без всяких сравнений. Рэтчфорд была моделью для таких журналов, как Esquire , Maxim , ZOO Weekly , Sports Illustrated Swimsuit , People Magazine. Сейчас она является амбассадором модной одежды известного бренда и белья, поэтому в ее Инстаграм стало довольно много публикаций из профессиональных съемок.

Изредка появляются домашние фото. На фото, на котором Эби позировала, прикрывшись одной простынью в белоснежной постели, она выглядела по-домашнему потрясающе. Именно это и отметили пользователи социальной сети Инстаграм.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"