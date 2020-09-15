Відома київська модель Альона Омович, яку прозвали українською версією Кардашьян, показала свій шостий розмір без ліфчика

Зірка Інстаграма не так давно зробила нову операцію зі збільшення бюста, тому ніколи не упускає можливості похвалитися принадами, повідомляє Politeka.net.

Так, модель опублікувала сторіз, на яких позує біля дзеркала і знімає себе на відео. Олена вибрала білосніжний топ, забувши надіти білизну.

Величезні принади випирали, і можна було розгледіти найпотаємніше, але Омович абсолютно не соромилася, а навпаки з гордістю демонструвала форми наблизивши камеру - ідеал.

Також модель була в сірих міні-шортах, вона їх трохи приспустила, засвітивши кістки, що випирають, і тату у вигляді пір'їнки.

У кадрі красуня гралася з волоссям, на її обличчі не помітний макіяж.

Яскравий макіяж і прикраси завершили образ зірки Інстаграма.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Ймовірно, красуня отримала компліменти в дірект.

Нагадаємо, Олена Омович позувала у довгій червоній сукні на голе тіло, що можна помітити по виразним пікантним деталям. Червона тканина красиво обтягнула розкішну фігуру знаменитості - великі груди, тонку талію і красиві стегна.

Модель всіляко вигиналася стоячи на кріслі авто.

Раніше повідомлялося, що Олена Омович позувала в костюмі, що складається з довгої спідниці з великими розрізами і топі з рукавами, а також капюшоном. Друга красуня була в аналогічному вбранні. Спідниці задувало на вітрі, тому можна побачити шикарні ніжки зірок. Дівчата доповнили образи босоніжками.

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