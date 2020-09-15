Известная киевская модель Алена Омович, которую прозвали украинской версией Кардашьян, показала свой шестой размер без лифчика

Звезда Инстаграма не так давно сделала новую операцию по увеличению бюста, поэтому никогда не упускает возможности похвастаться прелестями, сообщает Politeka.net.

Так, модель опубликовала сториз, на которых позирует возле зеркала и снимает себя на видео. Алена выбрала белоснежный топ, забыв надеть белье.

Огромные прелести выпирали, и можно было разглядеть самое сокровенное, но Омович совершенно не стеснялась, а наоборот с гордостью демонстрировала формы приблизив камеру - идеал.

Также модель была в серых мини-шортах,она их немного приспустила, засветив выпирающие кости и тату в виде перышка.

В кадре красотка игралась с волосами, на ее лице не заметен макияж.

Яркий макияж и украшения завершили образ звезды Инстаграма.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Вероятно, красотка получила комплименты в директ.

Напомним, Алена Омович позировала в длинном красном платье на голое тело, что можно заметить по отчетливым пикантным деталям. Красная ткань красиво обтянула роскошную фигуру знаменитости - большую грудь, тонкую талию и красивые бедра.

Модель всячески выгибалась стоя на кресле авто.

Ранее сообщалось, что Алена Омович позировала в костюме, состоящем из длинной юбки из большими разрезами и топе с рукавами, а также капюшоном. Вторая красотка была в аналогичном наряде. Юбки задувало на ветру, поэтому можно увидеть шикарные ножки звезд. Девушки дополнили образы босоножками.

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