Украинская модель Алена Омович, которую называют копией американской модели Ким Кардашьян, похвасталась роскошной фигурой в топе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Хотите чего-то реально горячего?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на кадрах Омович позирует сидя в крохотном топе, который решила эффектно приспустить, благодаря чему в кадр попали внушительные «шары» знаменитости.
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Однако поклонники не смогли отреагировать на пикантную выходку кумира, поскольку кадрами красотка поделилась в Сторис.
До этого мы рассказывали, что киевская модель Алена Омович, которую прозвали украинской версией Кардашьян, предстала в роскошном красном купальнике
Звезда регулярно радует своих подписчиков жаркими фото в купальниках и других откровенных нарядах. На снимках модель всегда выглядит идеально.
Так, на одном из последних кадров звезда предстала в мокром красном бикини, из-под которого проглядывалось самое интимное.
Тонкая талия и упругий живот также привлекали внимание, тем более, что в пупке торчало маленькое колечко, а над бедром из-под плавок выглянула красивая татуировка.
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