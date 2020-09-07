На это невозможно спокойно смотреть

Украинская модель Алена Омович, которую называют копией американской модели Ким Кардашьян, похвасталась роскошной фигурой в топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Хотите чего-то реально горячего?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Омович позирует сидя в крохотном топе, который решила эффектно приспустить, благодаря чему в кадр попали внушительные «шары» знаменитости.

Однако поклонники не смогли отреагировать на пикантную выходку кумира, поскольку кадрами красотка поделилась в Сторис.

До этого мы рассказывали, что киевская модель Алена Омович, которую прозвали украинской версией Кардашьян, предстала в роскошном красном купальнике

Звезда регулярно радует своих подписчиков жаркими фото в купальниках и других откровенных нарядах. На снимках модель всегда выглядит идеально.

Так, на одном из последних кадров звезда предстала в мокром красном бикини, из-под которого проглядывалось самое интимное.

Тонкая талия и упругий живот также привлекали внимание, тем более, что в пупке торчало маленькое колечко, а над бедром из-под плавок выглянула красивая татуировка.

Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом

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