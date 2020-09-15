Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски повеселилася на кухні в пікантному вигляді

У профілі в соціальній мережі Instagram Емілі Ратаковскі, незважаючи на те, що вона одна з провідних топ-моделей, публікуються аж ніяк не тільки фото для модного глянцю. Дівчина, на відміну від колег (Белли і Джіджі Хадід та інших зірок), також публікує і домашні фото.

Емілі показує, як веселиться на пляжі, відпочиває в ресторані, проводить час з чоловіком вдома.

На одному з таких фото Емілі вдалося підкорити милим образом. Засмагла шкіра, прості сплутані волосся і звичайний домашній одяг вразили фанатів, адже Ратаковскі показала себе в природному вигляді. Сама вона не соромиться подібного і навіть на показах намагається по максимуму виглядати природно, щоб не зіпсувати шкіру обличчя і висушити свої локони постійними укладаннями.

«Це ідеально і гаряче🔥», «пристрасть сповнила», «чому так багато спокушання», «ви дуже красива, Емілі», «так це просто космос», «Бум-бум 👀», «прекрасний холодильник, який позаду», «Vc eh muito linda e gostosa», «мені хочеться бути там», «вона дуже спокуслива, красуня розкішна», «Велика спина», «ідеальне тіло😍 🔥 👌 🏻, » «ти можеш уявити, як шикарно вона ходить по кухні, як», «серцеїдка».

Ми також писали, що оскільки модель виступає за природність і їй подобається природна краса, вона не соромиться своїх форм і тіла.

Сама Емілі вже не раз підкреслювала: їй просто дуже пощастило з генетикою. Так як її мама дуже струнка і все ще знаходиться в чудовій формі, Ратаковскі не доводиться нічого доводити. При цьому Емілі також не любить спорт, тому займається йогою і багато рухається під час активного відпочинку. Щоб блищати ідеальною шкірою на зйомці, як і в цей раз, вона відвідує масажиста і ходить в жіночу сауну біля будинку.

Цього разу фото в одній білизні викликало хвилю коментарів в мережі, позуючи на балконі Емілі виглядала приголомшливо.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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