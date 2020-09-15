Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски повеселилась на кухне в пикантном виде

В профиле в социальной сети Инстаграм Эмили Ратаковски, несмотря на то, что она одна из ведущих топ-моделей, публикуются отнюдь не только фото для модного глянца. Девушка, в отличие от коллег (Беллы и Джиджи Хадид и других звезд), также публикует и домашние фото.

Эмили показывает, как веселится на пляже, отдыхает в ресторане, проводит время с мужем дома.

На одном из таких фото Эмили удалось покорить милым образом. Загорелая кожа, простые спутанные волосы и обычная домашняя одежда впечатлили фанатов, ведь Ратаковски показала себя в естественном виде. Сама она не стесняется подобного и даже на показах старается по максимуму выглядеть естественно, чтобы не испортить кожу лица и иссушить свои локоны постоянными укладками.

«Это идеально и горячо🔥», «Страсть преисполнила», «Почему так много соблазнения», «Вы очень красивая, Эмили», «Да это просто космос», «Бум-бум 👀», «Прекрасный холодильник, который позади», «Vc eh muito linda e gostosa», «Мне хочется быть там», «Она очень соблазнительная, красавица роскошная», «Большая спина», «Идеальное тело 😍🔥👌🏻,» «ты можешь представить, как шикарно она ходит по кухне, как», «Сердцеедка».

Мы также писали, что поскольку модель выступает за естественность и ей нравится природная красота, она не стесняется своих форм и тела.

Сама Эмили уже не раз подчеркивала: ей просто очень повезло с генетикой. Так как ее мама очень стройная и все еще находится в замечательной форме, Ратаковски не приходится ничего доказывать. При этом Эмили также не любит спорт, поэтому занимается йогой и много двигается во время активного отдыха. Чтобы блистать идеальной кожей на съемке, как и в этот раз, она посещает массажиста и ходит в женскую сауну возле дома.

В этот раз фото в одном белье вызвало волну комментариев в сети, позируя на балконе ЭМили выглядела потрясающе.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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