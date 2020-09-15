71-річна співачка Алла Пугачова одним фото змусила мережу про себе говорити

Як передає Рoliteka.net, знімок зірки опублікували на одній з її фан-сторінок в Instagram. У кадрі Примадонна позувала на щаблях монументальної будівлі біля незвичайної статуї.

Алла Борисівна підкреслила свою прекрасну форму вузькими синіми джинсами і легкою курточкою в тон. Також на ній була чорна футболка і такого ж кольору стильні черевики. Волосся співачка підняла темною пов'язкою, а частину обличчя приховала модними сонцезахисними окулярами. В руках знаменитість тримала сумочку прямокутної форми. Розкішний лук Алла Борисівна доповнила темно-червоною помадою на губах.

Пугачова дивилася кудись убік і, здається, в момент зйомки щось говорила.

"Яка ж вона класна😍❤️😍 Люблю❤️ Вам подобається цей образ?", - підписано фото.

Користувачі кинулися обговорювати побачене: деякі підтримали Примадонну в її бажанні виглядати молодше своїх років (враховуючи, що чоловік Максим Галкін молодше майже на 30 років), інші "позаздрили" її достатку - мовляв, за мільярди можна купити все, що завгодно, аж до "нового обличчя".

"Вона стара і багата, кожен день ліпить з себе красуню, але це фантом"

"Одягніть перуку, пластику обличчя (неодноразово). Одягніть брендовий одяг і краса очевидна😂"

"Чомусь не кожен може одягнути те, що одягає Алла і далеко не всі так виглядають - так що заздріть мовчки 🎊"

"Саме цей образ їй йде! Хотіла б я в 70 дозволити собі такий образ)))"

"Хочеться сказати - зупинись, навіть не озирайся"

"Захоплююся 👍"

"Ну їй же йде, немає ефекту старої, яка молодиться, Максим класний, це він її такий стимулює залишатися молодою, худенькою. Я так думаю"

"Красива фотографія, дуже свіжа і молода Алла тут ! 🔥"

"Молодець, все молодше і молодше!"

"З Галкіним вона змінилася, це факт. Єдиний її мужик, який її стимулює на краще. І діти у них хороші. Під старість стала краще.....Так"

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