Алла Пугачева и Максим Галкин превратили своих детей в принца и принцессу ради роскошного семейного фото

Снимок звездного семейства был опубликован на одной из их фан-страниц в Инстаграме. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Пугачева и ее супруг позируют в одной из комнат своего роскошного особняк. В глаза сразу бросается дорогое убранство пространства: резные кресла с по-королевски торжественными узорами, картина в рамке и огромный камин.

Пугачева позирует в длинном черном платье, а Галкин – в строгом костюме. При этом пиджак он оставил расстегнутым, что сделало его образ чуть менее официальным.

Однако, главное внимание к себе привлекают маленькие Гарри и Лиза Галкины. Дети сидят в креслах, больше похожих на троны, и усиленно позируют для камеры. Гарри одет в костюм из бордового бархата с роскошной отделкой. А его сестра позирует в шикарном белом платье и с короной на голове. Дети похожи на настоящих принца и принцессу.

«Тёплое семейное фото», - говорится в подписи к снимку.

Поклонники знаменитостей активно комментируют фото.

«Счастья и здоровья вашей семье», «Ну прям королевская семья», «Только восхищение», «Корон еще не хватает», «Фото красивое, только родители сидеть в кресле должны, а детки рядышком», «Не зря вы создали себе замок, но фото тянет на......что-то еще больше!», «Лиза копия мамы, Гарри больше на папу похож такие лапули», - пишут люди.

Напомним, Максим Галкин вызвал сочувствие рядом с располневшей Пугачевой: "Мама с сыночком".

Как сообщала Politeka, дети Галкина и Пугачевой окружили мать и ошарашили внезапным откровением.

Также Politeka писала, что Максим Галкин с детьми показал любимое место в замке, о котором мало кто знает: "Дай бог всем так жить".