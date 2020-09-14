Российская модель Алена Преснякова спела со сцены вместе со своим супругом Никитой

Об этом сообщает Politeka, со ссылкой на Instagram одной из фан-страниц Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Так, звезда перепела знаменитую песню Zombie группы The Cranberries. На знаменитости – белое короткое платье, открывающие стройные ноги модели, ее муж одет в строгий фрак, дополняет его образ черная бабочка.

Поклонники разделились во мнениях: некоторым понравился видеоклип, другие беспощадно его раскритиковали.

"фальшивит жёстко ...... Каблуки одела, а ходить на каблуках не научилась😂😂😂 Какой кошмар! С ногами у Алёны недоработка Вот этого ( т. е. Типа петь ) совсем не надо!!!!!! Как Пугачева допустила этот позор!!!Ей конечно не стоит открывать рот, совсем петь не может, ни слуха , ни голоса нет Зачем он её вытащил на сцену? Петь не может, а ещё пытается перекричать Никиту! 😝 На полусогнутых", – пишут в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачева (@allapugachevaandherfamily) 11 Сен 2020 в 4:10 PDT

Politeka писала, что российская модель Алена Преснякова показалась вместе с мужем Никитой на свадьбе друзей и произвела фурор. «Свадьба наших друзей», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах красотка позирует сперва с мужем, а потом сама. Пара решила официально нарядиться в честь праздника, изумив красотой.

Краснова решила выбрать дерзкое мини, которое эффектно оголяло ее длинные ноги и подчеркивало идеальный загар. Дополнять образ она решила туфлями на каблуке и небольшим клатчем.

Также Алена Краснова покорила стильным видом в необычном образе. Супруга Никиты Преснякова поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

На фото красотка позирует на одной из московских улиц. На ней черный костюм из пиджака и шорт выше колена. Поверх пиджака Краснова повязала черный ремень, а вот под ним, судя по всему, ничего не было. Образ модели дополнила черная сумка, массивное украшение на шее и яркий макияж. Краснова продемонстрировала свое мастерство модели, застывая ради снимков в уверенных позах.

Невестка Пугачевой в дерзком мини опозорилась на свадьбе: "И эту на сцену , а ещё три малолетки на подходе".

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