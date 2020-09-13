Известная российская певица Алла Пугачева растрогала поклонников, показав архивный снимок из роддома

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу ее дочери Елизаветы Пугачевой в Instagram.

«Трогательное фото», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Пугачева позирует с дочерью на руках, которую закутали в пеленку. На заднем фоне видно ее счастливого супруга – шоумена и актера Максима Галкина.

«Как же им повезло», «один взгляд и столько чувств», «Максим стоит и наслаждается, смотрит как Аллочка с малышкой развлекаться держит нежно в своих руках», «Как быстро пролетели годы, выросли золотые детки и счастливые родители», «сколько восторга, интереса, любви», «здесь Алла на себя не похожа», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Елизавета впервые засветилась за партой в школьной форме.

В этом году знаменитая российская певица и ее муж-шоумен впервые отдали своих детей Гарри и Лизу в школу. Брат и сестра будут учиться в частной подмосковной гимназии на Рублево-Успенском шоссе, неподалеку от деревни Грязь, где живет семейство.

Ранее супруги делились кадрами сборов детей в школу и их возвращения домой, однако теперь на одной из фан-страниц появилось фото маленькой Елизаветы в классе.

Напомним, сын Пугачевой и Галкина показал отцу "запрещенку", видео: "Папочка, сенсация!"

Также Politeka писала, что дочка Пугачевой и Галкина потрясла взрослой прической, как у мамы: "Не парик".