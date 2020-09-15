71-летняя певица Алла Пугачева одним фото заставила сеть о себе говорить
Как передает Рoliteka.net, снимок звезды опубликовали на одной из ее фан-страничек в Инстаграм. В кадре Примадонна позировала на ступенях монументального здания возле необычной статуи.
Алла Борисовна подчеркнула свою прекрасную форму узкими синими джинсами и легкой курточкой в тон. Также на ней была черная футболка и такого же цвета стильные ботинки. Волосы певица приподняла темной повязкой, а часть лица скрыла модными солнцезащитными очками. В руках знаменитость держала сумочку прямоугольной формы. Роскошный лук Алла Борисовна дополнила темно-красной помадой на губах.
Пугачева смотрела куда-то в сторону и, кажется, в момент съемки что-то говорила.
"Какая же она классная😍❤️😍 Люблю❤️ Вам нравится этот образ?", - подписано фото.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное: некоторые поддержали Примадонну в ее желании выглядеть моложе своих лет (учтывая, что супруг Максим Галкин младше ее почти на 30 лет), другие "позавидовали" ее достатку - мол, за миллиарды можно купить все, что угодно, вплоть до "нового лица".
"Она старая и богатая, каждый день лепит из себя красотку, но это фантом"
"Оденьте парик, пластику лица (неоднократно). Оденьте брендовую одежду и красота у всех на лицо😂"
"Почему-то не каждый может одеть то, что одевает Алла и далеко не все так выглядят - так что завидуйте молча 🎊"
"Именно этот образ ей идет! Хотела бы я в 70 позволить себе такой образ)))"
"Хочется сказать - остановись, даже не оглядывайся"
"Восхищаюсь 👍"
"Ну идет же ей, нет эффекта молодящейся старухи, Максим классный, это он ее такой стимулирует оставаться молодой, худенькой. Я так думаю🤔☝🏼"
"Красивая фотография, очень свежая и молодая Алла тут ! 🔥"
"Молодец, всё моложе и моложе!"
"С Галкиным она преобразилась, это факт. Единственный ее мужик, который ее стимулирует к лучшему. И дети у них хорошие. Под старость стала лучше.....да"
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