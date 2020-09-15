71-летняя певица Алла Пугачева одним фото заставила сеть о себе говорить

Как передает Рoliteka.net, снимок звезды опубликовали на одной из ее фан-страничек в Инстаграм. В кадре Примадонна позировала на ступенях монументального здания возле необычной статуи.

Алла Борисовна подчеркнула свою прекрасную форму узкими синими джинсами и легкой курточкой в тон. Также на ней была черная футболка и такого же цвета стильные ботинки. Волосы певица приподняла темной повязкой, а часть лица скрыла модными солнцезащитными очками. В руках знаменитость держала сумочку прямоугольной формы. Роскошный лук Алла Борисовна дополнила темно-красной помадой на губах.

Пугачева смотрела куда-то в сторону и, кажется, в момент съемки что-то говорила.

"Какая же она классная😍❤️😍 Люблю❤️ Вам нравится этот образ?", - подписано фото.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: некоторые поддержали Примадонну в ее желании выглядеть моложе своих лет (учтывая, что супруг Максим Галкин младше ее почти на 30 лет), другие "позавидовали" ее достатку - мол, за миллиарды можно купить все, что угодно, вплоть до "нового лица".

"Она старая и богатая, каждый день лепит из себя красотку, но это фантом"

"Оденьте парик, пластику лица (неоднократно). Оденьте брендовую одежду и красота у всех на лицо😂"

"Почему-то не каждый может одеть то, что одевает Алла и далеко не все так выглядят - так что завидуйте молча 🎊"

"Именно этот образ ей идет! Хотела бы я в 70 позволить себе такой образ)))"

"Хочется сказать - остановись, даже не оглядывайся"

"Восхищаюсь 👍"

"Ну идет же ей, нет эффекта молодящейся старухи, Максим классный, это он ее такой стимулирует оставаться молодой, худенькой. Я так думаю🤔☝🏼"

"Красивая фотография, очень свежая и молодая Алла тут ! 🔥"

"Молодец, всё моложе и моложе!"

"С Галкиным она преобразилась, это факт. Единственный ее мужик, который ее стимулирует к лучшему. И дети у них хорошие. Под старость стала лучше.....да"

Напомним, юная невестка Орбакайте дорвалась до сцены: "Как Пугачева допустила этот позор?"

Также Politeka писала, что дочка Пугачевой и Галкина потрясла взрослой прической, как у мамы: "Не парик".