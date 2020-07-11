Шестилетняя Лиза, наследница певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина обескуражила ангельской внешностью и взрослой прической

Как передает Politeka.net, фото опубликовали на одной из фан-страниц в Инстаграм. Девочка стояла почти впритык к камере в клетчатом платье и с пышными локонами, сильно подкрученными книзу. В отличие от мамы, это, конечно, не парик.

Как известно, пышные прически - коронная фишка Аллы Борисовны. Примадонна десятки лет не изменяет своему стилю (иногда, правда, экспериментирует с прямыми локонами, но редко).

По всей видимости, Лиза в момент съемки находилась за кулисами в гардеробной. На заднем фоне другие маленькие девочки, которые прихорашиваются, а также лежащие возле большого зеркала фены, плойки и прочие женские "штучки".

"Друзья, наконец-то появилась фан-страничка Лизы Галкиной в Instagram. Скорее подписывайтесь, уже через 30 минут этот аккаунт будет закрыт! ❤️", - подписан этот кадр.

Напомним, недавно в сети обсуждали фото Пугачевой со старшей дочкой, певицей Кристиной Орбакайте. Женщины, усыпанные розовым конфетти, сидели рядышком и счастливо улыбались в камеру. Примадонна предстала в черном наряде, а ее дочь в светлой футболке с надписью "не жизнь, а сказка".

Внимательные пользователи заметили, что Алла натянула новый парик с прямыми светлыми локонами и длинной челкой. До этого певица появлялась с пышной кучерявой прической. Кроме того, звезд уличили в пластических операциях - мол, на себя не похожи.

"Ого, у Пугачевой новый парик"; "Так интересно! Обе красивые, молодые. Но лица другие, чужие. Я их видела с самого начала. Интересно наблюдать за метаморфозами!)"; "Ничего своего не осталось у этих красоток", - писали в комментариях.

Ранее мы сообщали, недавно сын Пугачевой и Галкина, брат Лизы, Гарри удивил короткой стрижкой. Мальчик вот уже как несколько лет мог похвастаться длинными кудрями, но, видимо, пришло время меняться. Теперь у Гарри традиционная мужская стрижка, которая, к слову, ему очень идет.

Напомним, что Максим Галкин с подросшими детьми от Пугачевой заставил сеть кричать: "Макс, выбери меня!".

Как сообщала Politeka, раздетый Галкин показал, чем покорил Пугачеву: "Шикардос, Макс".

Также Politeka писала, что внешность Аллы Пугачевой кардинально изменилась за одну тяжелую ночь: "Такое не забывается".