Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, розстебнула комбінезон на відпочинку, показавши зайве

Струнка модель не боїться показати себе з різного ракурсу і здивувати дивно стрункою і підтягнутою фігурою. При цьому дівчина також не соромиться підкреслювати свої форми найбільш провокаційними нарядами, які рекламує, співпрацюючи з онлайн-магазинами одягу.

Щоб виглядати ефектно і примітно, дівчина постійно відвідує косметолога, ходить в солярій і зробила груди.

Тепер струнка модель не тільки вражає зовнішністю, але і образами в цілому. Кілька фото, на яких дівчина позувала в чорному комбінезоні на замку в зоні декольте і з білими смугами з боків, відразу сполохали фанатів.

Справа в тому, що Омович не посоромилася і показала груди у всій красі – він не одягла ліфчик під комбінезон, при цьому навмисно розстебнувши блискавку і випнувши гідність.

«розтяжку на грудях не отретушировала на першій фотці 🙄», «Завжди так в шинку сиджу, як на фото», «Чому у вас груди більше, ніж усе тіло😮😮» «Гарно у вас в Києві )))🙌🔥», «прекрасна принцеса 💞💞», «Magnificent 🌹», «Love bb❤️😍❤️😍», «Олена як завжди чудово пробуджує інфантильне почуття прекрасного споглядання )», «Ідеальна 🔥», «Wonderful 😍😘💕very beautiful», «Яка ж красуня 😍😍😍 От чесно, кайф для моїх очей 🤤», «Дуже красива», «дівчина настільки досконала», «як можна бути такою шикарною😍❤️».

Раніше модель вирішила влаштувати домашню фотосесію в мереживній напівпрозорій білизні і куртці з пітона прямо в спальні. Дівчина не тільки не соромиться показати зайве, але і всіляко робить акцент на своїй змарнілій і незвичайній фігурі.

За словами Омович, нічого особливого вона з собою не робила, так як завжди була дуже худа і досить просто стежити за харчуванням, щоб виглядати так, як хочеться і підтримувати образ. Також Олена розповідала, що регулярно відвідує салони краси, підколює губи і ходить в солярій. На фото смаглявиця модель блиснула своїми вигинами і тут же отримала сотні коментарів.

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