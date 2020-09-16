Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, расстегнула комбинезон на отдыхе, показав лишнее

Стройная модель не боится показать себя с разного ракурса и удивить удивительно стройной и подтянутой фигурой. При этом девушка также не стесняется подчеркивать свои формы самыми провокационными нарядами, которые рекламирует, сотрудничая с онлайн-магазинами одежды.

Чтобы выглядеть эффектно и примечательно, девушка постоянно посещает косметолога, ходит в солярий и сделала грудь.

Теперь стройная модель не только поражает внешностью, но и образами в целом. Несколько фото, на которых девушка позировала в черном комбинезоне на замке в зоне декольте и с белыми полосами по бокам, сразу всполошили фанатов.

Дело в том, что Омович не постеснялась и показала грудь во всей красе – он не надела лифчик под комбинезон, при этом намеренно расстегнув молнию и выпятив достоинство.

«растяжку на груди не отретушировала на первой фотке 🙄», «Всегда так в кабаке сижу, как на фото», «Почему у вас грудь больше, чем все тело😮😮» «Красиво у вас в Киеве, услада для глаз)))🙌🔥», «прекрасная принцесса 💞💞», «Magnificent 🌹», «Love bb❤️😍❤️😍», «Алена как всегда превосходно пробуждает инфантильное чувство прекрасного созерцания )», «Идеальна 🔥», «Wonderful 😍😘💕very beautiful», «Какая же красотка 😍😍😍 Вот честно, кайф для моих глаз 🤤», «Очень красивая», «настолько девушка совершенна», «как можно быть такой шикарной😍❤️».

Ранее модель решила устроить домашнюю фотосессию в кружевном полупрозрачном белье и куртке из питона прямо в спальне. Девушка не только не стесняется показать лишнее, но и всячески делает акцент на своей исхудавшей и необычной фигуре.

По словам Омович, ничего особенного она с собой не делала, так как всегда была очень худая и достаточно просто следить за питанием, чтобы выглядеть так, как хочется и поддерживать образ. Также Алена рассказывала, что регулярно посещает салоны красоты, подкалывает губы и ходит в солярий. На фото смуглолицая модель блеснула своими изгибами и тут же получила сотни комментариев.

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