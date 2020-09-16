Відома модель Памела Андерсон показала себе в незвичайному вигляді
На фото красуня позувала в нижній мереживній білизні. Зірка стояла на кухні біля плити і нагнулася подивитися в духовку. Памела доповнила образ босоніжками і термо-рукавичками. Андерсон стояла в профіль і без сорому показувала свою п'яту точку і пишний бюст, який прямо звисав через позу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати нічого не писали під фото і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "Ідеальна, уб'є наповал будь-якого".
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Повідомлялося, що легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон захопила розкішною фігурою в пікантному вбранні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Андерсон позує в одній білизні і зухвалій міні-спідниці біля холодильника. Голову при цьому красуня засунула в морозилку. А доповнити образ знаменитість вирішила за допомогою чорних туфель на підборах.
Ми писали, що Памела Андерсон згадала молодість і розбурхала шанувальників гарячим образом.
На фото Памела позувала в одній білизні, лежачи на животі. Спокусливо приспустивши трусики, Андерсон показала найпотаємніше місце, а бюстгальтер, які тримався лише на одній застібку дав можливість розгулятися фантазії її шанувальників.
Нагадавши, Памела Андерсон показала себе у всій красі у ванній на підборах
А ще Politeka писала, що пишногруда Памела Андерсон без ліфчика здивувала сміливою позою в ліжку
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