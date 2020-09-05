Легендарная голливудская актриса и модель Памела Андерсон похвасталась роскошной фигурой в одной ночнушке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Любовь-это качество внимания, которое мы уделяем вещам. 🌸 Хороший человек заставляет тебя чувствовать себя как хорошая девушка», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Андерсон позирует в одной ночнушке у окна, излучая невероятную красоту. Девушка стоит спиной на камеру, благодаря чему в кадр попало роскошный вид сзади. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Да, ты лучшая», «выглядишь фантастически, Пам», «с каждым днем все красивее», «ножки просто загляденье», «горячая штучка», - пишут они.

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В 90-е вряд ли можно было найти подростка, который не имел в своей коллекции снимки актрисы. Казалось бы, только вчера юная красотка демонстрировала свою роскошную фигуру и являлась главной героиней телесериала «Спасатели Малибу».

Самая желанная модель 90-х предстала на кадре в белом платье, которое кокетливо приподняла и засветила кружевное белье. Данный снимок был сделан в лучшие годы Андерсон, когда она была в самом соку, а соблазнительные ножки сводили с ума мужчин по всему миру.

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