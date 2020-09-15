34-річна співачка і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова прямо розцвіла в обіймах коханого чоловіка

Як передає Politeka.net, зірка, опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала поруч зі своїм батьком Ігорем Бузовим. Незвично бачити Ольгу з іншим чоловіком, а не з її бойфрендом, реп-виконавцем Давою.

Щасливу артистку сфотографували з букетом квітів в обіймах батька після концерту. Бузов притиснув доньку й доторкнувся губами до її щоки. Ольга при цьому розпливлася в широкій посмішці.

"З папулею @ibuzov після концерту ☺️ люблю ❤️", - зворушливо зізналася зірка.

Фото сильно вразило користувачів, які поспішили повідомити про своє розчулення в коментарях:

"Так, Олечка вітаю з концертом який пройшов на всі💯. Як завжди запалила, тато молодець, прийшов привітати свою зірочку. Підтримка рідної людини, це дуже цінно. 😍"

"Олечка! Яка ж ти щаслива поруч з татком ❤️"

"Татова дочка ❤️"

"Оля чому чорно біла фотографія, я подумав що то сталося, здоров'я і довголіття таткові "

"Ух, не люблю я ці чорно-білі фото, страх тільки наводять"

"Молодець тато! Батьківська любов - це дуже важливо ♥️😍"

"Олечка, які ж ви кльові з татком 😍"

Раніше ми повідомляли, Бузова сполохала мережу одним своїм знімком, на якому виглядає, ніби 12-річна дівчинка. Зірка була в бежевому спортивному костюмі, з двома смішними гульками на голові.

Занадто "юну" Ольгу запідозрили в надмірному використанні фотошопу: "Це не Бузова, тут дівчинці років 12 на фото)"; "а обличчя-то, а обличчя, знову переборщили з фотошопом 🧐"; "це точно ви на фото?) "; "Фотошоп 100000% обличчя й ноги❤️🤣".

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