34-летняя певица и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова прямо расцвела в объятиях любимого мужчины

Как передает Politeka.net, звезда, опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала рядом со своим отцом Игорем Бузовым. Непривычно видеть Ольгу с другим мужчиной, а не с ее бойфрндом, рэп-исполнителем Давой.

Счастливую артистку запечатлели с букетом цветов в объятиях отца после концерта. Бузов прижал дочь и дотронулся губами к ее щеке. Ольга при этом расплылась в широкой улыбке.

"С папулей @ibuzov после концерта ☺️ люблю ❤️", - трогательно призналась звезда.

Фото сильно впечатлило пользователей, которые поспешили сообщить о своем умилении в комментариях:

"Да, Олечка поздравляю с концертом который прошел на все 💯. Как всегда зажгла, 🔥 Папа молодец, пришел поздравить свою звездочку. Поддержка родного человека, это очень ценно. 😍"

"Олечка! Какая же ты счастливая рядом с папочкой ❤️"

"Папина дочка ❤️"

"Оля почему черно белая фотография 🤭 я подумал что то случилось, здоровья и долголетия папочке 🙏🏼"

"Ух, не люблю я эти черно-белые фото, страх только наводят"

"Молодец папа! Отцовская любовь - это очень важно ♥️😍"

"Олечка, какие же вы клевые с папочкой 😍"

Ранее мы сообщали, Бузова всполошила сеть одним своим снимком, на котором выглядит, будто 12-летняя девочка. Звезда была в бежевом спортивном костюме, с двумя смешными гульками на голове.

Слишком "юную" Ольгу заподозрили в чрезмерном использовании фотошопа: "Это не Бузова, тут девочке лет 12 на фото)"; "А лицо-то, а лицо, снова переборщили с фотошопом 🧐"; "Это точно вы на фото?)"; "Фотошоп 100000% лицо и ноги ❤️🤣".

Напомним, что бесстыжая Бузова в тесном топе сверкнула прелестями перед другом Харламова: «Какая же ты…»

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