Відома модель Алессандра Амбросіо з Victoria's Secret показала себе і розповіла про понеділок

На фото красуня здалася в купальнику, ластах і захисній масці на обличчі. Як можна помітити, Алессандра плавала під водою. Амбросію знімали зі спини, а модель в цей момент демонструвала свою фігуру і ідеальні ніжки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Русалка понеділка", - підписала красуня фото.

Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудово", "Sirena"," відмінною"," це ідеальний постріл", " Так круто ! Кращі флюїди"," Красиво, я люблю підводне плавання з аквалангом", "" Пісня русалки"..... (бажаю)", " Прекрасна!! Ідеальна фігура !! Найкрасивіша і сексуальна з усіх всесвітів !!", "Мій світ", " Привіт, русалка! О, ти насправді підпис! Це не справедливо ! Це були мої слова Гей, ти така мила".

Повідомлялося, що бразильська модель Алессандра Амбросіо поділилася захоплюючими знімками з відпочинку.

Модель сиділа на краю яхти посеред моря. На ній був надітий незвичайний купальник, який підкреслив її ідеальну фігурку. Він був досить закритий для нинішніх часів, коли всі вважають за краще Екстра-міні.

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