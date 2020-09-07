Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, поиграла прелестями на отдыхе
Звезда вместе с семьей проводит время на Мальдивах, откуда регулярно выкладывает фото, пишет Politeka.net.
На одних из последних снимков несравненная Алессандра позировала в купальнике и длинный летних брюках.
Модель позировала в кресле-коконе в разных позах. Звезда была в лифчике от купальнике, лямки которого впивались в тело под тяжестью красивого бюста. Кокетливый вырез посередине груди с бантиком - придавали образу пикантности.
Модель закинула за ушко цветочек, а также дополнила образ различными украшениями. Она улыбалась и выглядела очень свежо, а также отдохнувшей.
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"Эти нежные лучи солнца на рассвете, пробивающиеся через кокон ☀️🌺 #доброе утро", - написала Амбросио.
За 15 часов пост собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети восхитились совершенными формами модели, в частности, ее натуральной красотой.
Напомним, Алессандра Амбросио появилась в мини-бикини, которое выделило ее шикарные формы. Лифчик обтянул сочную грудь знаменитости и натянулся на тончайших бретельках.
Звезда устроила фотоссесию в бассейне ее шикарное тело было мокрое и красиво поблескивало на свету.
Модель растянулась в воде на одном из фото.
Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио была одета в легкое летнее платье на тонких бретелях. Под платье она не стала надевать нижнее белье, что придало особой пикантности ее образу. Красотка показала себя с разных сторон, засветив свои аппетитные груди.
Напомним, что модель Алессандра Амбросио в пикантном купальнике подразнила аппетитными изгибами: "Русалка!".
Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио в крохотном бикини соблазнила упругим телом: от вида захватывает дух.
Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио подразнила сочными изгибами, задрав руки в микроскопическом купальнике: «Ярче солнца!».