Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, поиграла прелестями на отдыхе

Звезда вместе с семьей проводит время на Мальдивах, откуда регулярно выкладывает фото, пишет Politeka.net.

На одних из последних снимков несравненная Алессандра позировала в купальнике и длинный летних брюках.

Модель позировала в кресле-коконе в разных позах. Звезда была в лифчике от купальнике, лямки которого впивались в тело под тяжестью красивого бюста. Кокетливый вырез посередине груди с бантиком - придавали образу пикантности.

Модель закинула за ушко цветочек, а также дополнила образ различными украшениями. Она улыбалась и выглядела очень свежо, а также отдохнувшей.

"Эти нежные лучи солнца на рассвете, пробивающиеся через кокон ☀️🌺 #доброе утро", - написала Амбросио.

За 15 часов пост собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились совершенными формами модели, в частности, ее натуральной красотой.

Напомним, Алессандра Амбросио появилась в мини-бикини, которое выделило ее шикарные формы. Лифчик обтянул сочную грудь знаменитости и натянулся на тончайших бретельках.

Звезда устроила фотоссесию в бассейне ее шикарное тело было мокрое и красиво поблескивало на свету.

Модель растянулась в воде на одном из фото.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио была одета в легкое летнее платье на тонких бретелях. Под платье она не стала надевать нижнее белье, что придало особой пикантности ее образу. Красотка показала себя с разных сторон, засветив свои аппетитные груди.

Напомним, что модель Алессандра Амбросио в пикантном купальнике подразнила аппетитными изгибами: "Русалка!".

Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио в крохотном бикини соблазнила упругим телом: от вида захватывает дух.

Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио подразнила сочными изгибами, задрав руки в микроскопическом купальнике: «Ярче солнца!».