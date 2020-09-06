Так и не скажешь, что у звезды двое детей

Бразильская модель, бывший ангел Victoria’s Secret, Алессандра Аброссио, попала в объективы камер во время отдыха

Модель сфотографировали в купальнике, когда она была на пляже, передает Politeka.net. Известно, что у красотки двое детей, но по фигуре это совершенно незаметно.

Алессандра была в бикини горчичного цвета. Треугольные лоскутки ткани натянулись на груди, едва ли что-то прикрывая - как соблазнительно.

Маленькие плавки скрыли с глаз лишь самое интимное, немного оголив упругие ягодицы.

При этом, благодаря столь откровенном наряду, можно заметить плоский животик звезды.

Завершили образ знаменитости различные аксессуары.

Модель позировала в воде, эффектно выходила на сушу, ат также играла в волейбол.

Снимки получились очень горячими.

"Алессандра Амбросио наслаждается отдыхом на пляже в Малибу. Бразильская модель в горчичном бикини поиграла в волейбол", - написали авторы поста.

За час публикация собрала более 60 лайков и немного комментариев.

"На Кристен Стюарт похожа)", - написал один из пользователей сети.

Напомним, Алессандра Амбросио предстала перед камерой в одном купальнике и со шляпой на голове. При этом в руках красотка держала бокал с коктейлем, демонстрируя изысканность даже в таком простом деле.

«Субботние вибрации», - коротко говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио показалась в синем купальнике. Красотка находилась в воде и плыла, показывая на камеру спину и пятую точку. Звезда не стеснялась показать свое аппетитное тело, восхищая видом сверху.

"Погрузитесь в блюз понедельника", - написала она.

Напомним, влажный ангел Victoria’s Secret сбросила бикини, отняв у мужчин дар речи

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