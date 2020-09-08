Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала жаркие фото с отдыха

Знаменитость проводит время вместе с семьей и часто делится кадрами в Инстаграм, пишет Politeka.net. В этот раз идеальная Алессандра появилась в купальнике в окружении зеленых растений.

Модель надела крохотное бикини, которое выделило и оголило все достоинства фигуры. Треугольные лоскутки ткани натянулись на груди на тонких бретельках. При этом посередине имелась кокетливая завязочка.

Сверху Амбросио надела белую накидку, которую игриво приспустила с плеч.

Дополнила летний образ шляпка.

Модель похвасталась стальным прессом и стройной талией. А также всячески играла на камеру, улыбалась и посылала воздушные поцелуи.

Кадры получились очень веселыми и яркими.

За час пост звезды собрал почти 40 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали звезде, что выглядит она великолепно и ее фигура достойна всяческих похвал.

Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио позировала в кресле-коконе в разных позах. Звезда была в лифчике от купальника, лямки которого впивались в тело под тяжестью красивого бюста. Кокетливый вырез посередине груди с бантиком - придавали образу пикантности.

Модель закинула за ушко цветочек, а также дополнила образ различными украшениями.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио на камеру решила показать момент, когда она купалась с детьми, излучая красоту и элегантность в одном купальнике.

Однако ее поклонники не могли высказаться о красоте кумира открыто, поскольку кадры она выбросила в сториз.

Напомним, что Алессандра Амбросио соблазнила невероятными размерами в купальнике: "Огненная красотка".

Как сообщала Politeka, раздетая Алессандра Амбросио посветила прелестями перед подружками: "Прекрасные крошки".

Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио на яхте засунула самый сок в миниатюрное бикини: "Я отплываю...".