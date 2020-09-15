53-річний співак Філіп Кіркоров передав привіт шанувальникам, настороживши одним фото

Як повідомляє Politeka.net, артист опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав на пустельній набережній в сонячній Греції.

Так, загоряючий Філіп облаштувався на лежаку під плетеною парасолькою з телефоном в руках. Співак вбрався "по-курортному": в строкаті футболку з шортами, жовті шльопанці й білу кепку.

"Звикаю насолоджуватися!🏖 Я знову на грецькій землі...🇬 🇷 Обережно: після лайку цього фото може виникнути гостра необхідність полетіти на Крит ✈ ️ і відвідати найкраще місце на землі", - попередив Філіп про "небезпеку".

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Не встиг Кіркоров повернутися з попереднього відпочинку за кордоном (в Туреччині та Болгарії), як знову відправився релаксувати.

"Класна фоточка ❤ 😍 🌊 🏝 🏖 🌝 чудовий настрій, приємного відпочинку і всього найкращого! 🌞"

"Гарного відпочинку!😍 🔥 Приголомшлива фотографія 🔥 🔥 "

"Хороші звички здатні змінити життя на краще 😁 👌 💙 "

"У вас засмага буде в крапку😁"

"Все, на пенсію? А як же ми, без ваших хітів???"

"Цікаво, а Греція відкрита для туристів? Або тільки для деяких? 😁"

"Яка фотографія незвичайна вийшла! І так відразу на море захотілося ☺️ Релакс"

Раніше ми повідомляли, Кіркоров виставив фото з літака, заінтригувавши користувачів. Співак не повідомив, куди летить, а тільки натякнув, що знову у відпустку.

"Що може бути краще ранка понеділка? небо ☁️літак✈️відпустка✈. Готовий до нових пригод!", - похвалився Кіркоров.

Нагадаємо, що епатажний Кіркоров помірявся ковбасою з Ургантом, кадри облетіли мережу: "Велика у вас».

Як повідомляла Politeka, Кіркоров побешкетував на камеру з Артуром Пирожковим і ошелешив заявою: "у тебе так класно це виходить...".